Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Leonberg, Körperverletzung in Gärtringen, Verkehrsunfall in Grafenau, Sachbeschädigung in Magstadt

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Radnabenabdeckungen entwendet

Auf die Radnabenabdeckungen mehrerer hochwertiger Fahrzeuge hatte es ein bisher unbekannter Dieb zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag im Bereich des August-Lämmle-Wegs abgesehen. Bisher sind dem Polizeirevier Leonberg sieben geschädigte Fahrzeughalter bekannt. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Es ist nicht auszuschließen, dass es noch weitere Betroffene gibt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht weitere Geschädigte und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Gärtringen: In Streit geraten

Während einer Veranstaltung in einer Mehrzweckhalle im Steingrubenweg kam es am Samstagabend zu einem Streit unter mehreren jungen Männern, der damit endete, dass ein Jugendlicher leicht verletzt wurde. Ein 17-Jähriger wurde gegen 21:30 Uhr wohl im Spaß durch eine Personengruppe hin und her geschubst. Im weiteren Verlauf soll der Teenager zwei Gruppenmitglieder im Alter von 17 und 18 Jahren gegen den Kopf geschlagen haben. Kurz nachdem sich die Gruppe getrennt hatte, sei der Schläger zu den jungen Leuten zurückgekehrt und habe dem 17-Jährigen einen Fausthieb ins Gesicht verpasst. Mit diesem Hieb traf er zudem noch einen weiteren 18-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

Grafenau: Unfallflucht

Obwohl er am Samstag in der Straße "Stegmühle" an einem Seat einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht hatte, suchte ein bislang unbekannter Autofahrer das Weite, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Pkw war zwischen 10:30 und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz beim Wertstoffhof abgestellt. Vermutlich hatte der Unfallverursacher den Seat beim Ausparken an der Beifahrerseite touchiert und die komplette Tür zerkratzt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet um Hinweise.

Magstadt: Mehrere Autos zerkratzt

Einen Sachschaden von fast 20.000 Euro richtete ein Vandale am Sonntag in der "Neue Stuttgarter Straße" an. Zwischen Mitternacht und 11:00 Uhr standen auf einem dortigen Schotterparkplatz mehrere geparkte Autos. Der Täter zerkratzte an drei Fahrzeugen der Marke Opel und einem Renault jeweils den Kofferraumdeckel. Den größten Schaden verursachte er an einem Audi, den er fast vollständig zerkratzte. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07031/697-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell