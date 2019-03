Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur zum Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen in Großbottwar

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr gegen 16.00 Uhr ein 43 Jahre alter Opel Fahrer die Landesstraße 1115 von Mundelsheim in Fahrtrichtung Backnang. Auf Höhe der Einmündung zur Winzerhäuser Straße wollte dieser links nach Großbottwar abbiegen und übersah dabei einen ihm entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 85-jährigen Mercedesfahrer. Bei dem Unfall wurden der Mercedesfahrer leicht und seine 75 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Der Unfallverursacher zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde nach dem Unfall von einem Zeugen angesprochen. Zu diesem Zeugen ist aber nichts Weiteres bekannt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter 0711/6869230 zu melden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

