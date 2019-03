Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Geschäft; Leonberg: PKW-Scheibe eingeschlagen

Ludwigsburg

Weil der Stadt-Merklingen: Einbruch in Geschäft

Unbekannte Täter suchten zwischen Donnerstag 23.00 Uhr und Freitag 04.30 Uhr ein Geschäft in der Vorderen Straße in Merklingen heim. Indem sie die Schiebetür des Haupteingangs gewaltsam auseinander drückten, gelangten die Einbrecher ins Innere. Danach durchsuchten sie den Laden und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg: PKW-Scheibe eingeschlagen

Zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 12.50 Uhr verübte ein noch unbekannter Täter in der Tiroler Straße in Leonberg eine Sachbeschädigung. Der Unbekannte zertrümmerte die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Nissan. Mutmaßlich machte sich der Täter anschließend aus dem Staub, ohne etwas zu entwenden. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

