Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Gärtringen, Verkehrsunfall in Gärtringen

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen: vier BMW aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag trieben sich unbekannte Täter in Gärtringen herum und brachen vier BMW auf. Die Einbrecher schlugen im Kurt-Tucholsky-Weg, im Max-Frisch-Weg, im Hölderlinweg und der Lange Straße zu. Sie machten sich zunächst an einen BMW X4, einen 3-er BMW, einen 1-er BMW und einen 5-er BMW heran. In drei Fällen schlugen die Täter jeweils ein Fenster ein und gelangen anschließend ins Innere. Den BMW der 3-er Serie öffneten sie auf bislang unbekannte Weise. Anschließend demontierten sie die Navigationsgeräte bzw. die Multifunktionslenkräder und ließen diese mitgehen. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf einen etwa vierstelligen Betrag belaufen. Der Wert des Diebesguts wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, sucht Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte und bittet diese sich zu melden.

Gärtringen: Vorfahrt missachtet

Einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro forderte ein Unfall am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 1046. Ein 41-Jähriger war dort gegen 09:40 Uhr in einem Mercedes in Richtung Gärtringen unterwegs. Von rechts kam aus der Robert-Bosch-Straße ein Ford Transit, an dessen Steuer ein 19-Jähriger saß. Vermutlich weil er die Vorfahrt des 41-Jährigen nicht beachtete, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes-Fahrer erlitt eine leichte Verletzung.

