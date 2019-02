Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Leonberg; Alkoholunfall in Sindelfingen; Einbruch in Böblingen

Leonberg-Höfingen: Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag zwischen 11:30 und 12:30 Uhr in der Ditzinger Straße in Leonberg-Höfingen ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Rangieren einen Opel, der auf dem Lidl-Parkplatz abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.600 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

Sindelfingen: Alkoholfahrt endet an Straßenlaterne

Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer eines Range Rover gesetzt hatte, prallte ein 43-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 02:00 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen gegen einen Laternenmast. Der 43-jährige Fahrer bog von der Rudolf-Diesel-Straße nach links in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße ein und verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Bereich einer Mittelinsel stieß der Range Rover schließlich gegen eine Straßenlaterne, die durch die Wucht des Aufpralls umkippte. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem 43-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 28.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Böblingen: Einbruch in Kulturzentrum

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Freitag und Montag in der Straße "Schloßberg" in Böblingen verübt wurde. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangten sie Täter in ein Kulturzentrum, das sie anschließend durchsuchten. Ob aus den verschiedenen Vereinsräumlichkeiten, die sich in dem Zentrum befinden, etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden.

