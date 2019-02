Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Gärtringen: Tatverdächtige nach schwerem Raub auf Pizzaboten ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 12. Januar 2019, versuchten drei unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden im Wohngebiet zwischen dem Peter-Rosegger-Weg und der Moltkestraße einen Pizzaboten zu überfallen, nachdem sie eine Essensbestellung aufgegeben hatten. An der angegebenen Lieferadresse forderten sie von ihrem 33 Jahre alten Opfer die Einnahmen. Obwohl einer der Angreifer mit einem Messer bewaffnet war, wehrte sich der 33-Jährige. Schließlich ergriff das Trio die Flucht. Als Beute nahmen sie ihre Bestellung samt Thermobox mit (wir berichteten am 14. Januar 2019, 15:27 Uhr).

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben einen ersten Tatverdacht gegen eine 18-Jährige, die keinen festen Wohnsitz hat. Den Kriminalbeamten gelang es, sie am 24. Januar aufzuspüren und vorläufig festzunehmen. In ihrer Vernehmung zeigte sie sich geständig und wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug und wies die junge Frau in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Ihr 21 Jahre alter Komplize, der vermutlich bei der Tat im Besitz des Messers war, befand sich bereits in Untersuchungshaft. Die beiden Tatverdächtigen waren wegen eines Diebstahldelikts auch ins Visier der Stuttgarter Polizei geraten. Der nun aufgrund der Gärtringer Straftat beantragte Haftbefehl wurde durch den zuständigen Richter ebenfalls erlassen und in Vollzug gesetzt.

Zu guter Letzt führten die weiteren Nachforschungen die Ermittler zu einer zur Tatzeit 17 Jahre alten Jugendlichen. Die Durchsuchung ihrer Wohnräume am Dienstag erbrachte Erkenntnisse, die die Verdachtsmomente gegen sie erhärteten. Sie wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.

