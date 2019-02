POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Gottlieb-Daimler-Straße. Ein 47-Jähriger war gegen 16:50 Uhr in seinem Opel in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Vermutlich konnte er im stockenden Verkehr nicht rechtzeitig bremsen und fuhr einem Mercedes vor ihm ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen 56 Jahre alter Fahrer auf den Volvo eines 32-Jährigen geschoben. Der Fahrer des Mercedes und des Opel sowie dessen 14 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt. Die Insassen des Opel kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus diesen Autos liefen Betriebsstoffe aus, so dass auch die Feuerwehr an die Unfallstelle kam.

