Ludwigsburg (ots) - Weil der Stadt: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 24-Jähriger ist am Dienstagmorgen auf der B 295 mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr geraten und mit dem Mercedes eines 55-Jährigen zusammen gestoßen. Beide kamen mit einer leichten Verletzung davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Der junge Fahrer war gegen 06:50 Uhr in Richtung Simmozheim unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr am Ortsausgang von Weil der Stadt verlor er auf der nassen Fahrbahn vermutlich die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts in den Grünstreifen, geriet ins Schlingern und auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Mercedesfahrer konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 295 halbseitig gesperrt und der Verkehr an Unfallstelle vorbeigeleitet.

Herrenberg: Kia beschädigt und geflüchtet

Im Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 16:10 und 16:25 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten Kia beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

Sindelfingen-Ost: Einbrecher ertappt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montag gegen 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus, das sich in Sindelfingen-Ost zwischen dem Burghaldenfriedhof und der Arthur-Gruber-Straße befindet. Zunächst versuchte der Unbekannte eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, benutzte er eine Mülltonne als Aufstiegshilfe und hebelte im Erdgeschoss ein höhergelegenes Fenster auf. Anschließend stieg er ins Haus und begab sich in das Obergeschoss, wo er einen Raum durchsuchte. Durch den Lärm, den der Einbrecher verursacht hatte, wurde eine Bewohnerin geweckt. Diese stand schließlich auf und traf im Wohnhaus auf den Unbekannten. Der Täter hatte daraufhin, mutmaßlich ohne Diebesgut, die Flucht ergriffen. Bei ihm soll es sich um einen Mann mit kräftiger Statur handeln, der zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 180 bis 185 cm groß ist. Er hat breite Schultern, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze mit einem kleinen Schild auf der Frontseite. Darüber hinaus führte er eine Taschenlampe mit sich. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell