POL-LB: Verkehrsunfall bei Eberdingen-Hochdorf, Diebstahl von Quad in Besigheim

Ludwigsburg (ots) - Verkehrsunfall bei Eberdingen-Hochdorf

Glück im Unglück hatte am Dienstagmorgen gegen 06:50 Uhr eine 21-Jährige, die mit ihrem Toyota die Landstraße 1136 von Eberdingen-Hochdorf in Richtung B10 befahren hatte. Im Verlauf einer Linkskurve, auf Höhe der Einfahrt zum Wanderparkplatz, geriet sie - vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn - ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr ein 38-Jähriger mit seinem LKW der Marke MAN entgegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Toyota in der Folge in einen angrenzenden Acker geschleudert wurde. Die Toyota-Lenkerin blieb dabei unverletzt. Der LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus untersucht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 5.000 Euro.

Quad gestohlen in Besigheim

Im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagabend entwendeten Unbekannte ein in der Rudolf-Diesel-Straße in Besigheim abgestelltes Quad der Marke "Taiwan Golden Bee" im Wert von circa 11.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben oder denen das Quad aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/405080, in Verbindung zu setzen.

