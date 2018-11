POL-LB: Absage des Info-Truck-Termins am 23.11.2018 in Steinheim an der Murr im Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen gegen Wohnungseinbrüche

Ludwigsburg (ots) - Steinheim an der Murr: Absage Info-Truck-Termin

Wie wir am 15. Oktober 2018 berichteten, startete das Polizeipräsidium Ludwigsburg sein Maßnahmenpaket gegen Wohnungseinbrecher. In diesem Zusammenhang wurden auch die Termine für die Besuche des Info-Trucks "i MOBIL - INFORMATIONEN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE" des Landeskriminalamts Baden-Württemberg veröffentlicht. Es war geplant, dass der Sattelzug am

Freitag, 23. November 2018, zwischen 10.00 und 17.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Kauflands in Steinheim an der Murr,

besichtigt werden kann. Der Termin muss leider ausfallen. Ein Ersatztermin ist bislang noch nicht bekannt. Die übrigen Termine am Montag, 26. November 2018 auf dem Schlosshof in Schwieberdingen sowie Freitag, 30.11.2018 auf dem Holzgrundplatz in Kornwestheim bleiben davon unberührt.

