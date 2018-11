POL-LB: Brand in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Schuhe in Brand gesteckt

Ein Paar grüne Sportschuhe steckte ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf dem Sportplatz einer Schule in der Kaiserstraße in Ludwigsburg in Brand. Die brennenden Schuhe lagen vor einem Gebüsch, das daraufhin ebenfalls Feuer fing. Die Ludwigsburger Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an den Brandort und löschte die auf circa fünf Quadratmetern brennende Grünfläche. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise.

