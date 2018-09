POL-LB: Einbruch in Möglingen; Unfallflucht in Marbach am Neckar; Verkehrsunfall in Freudental und Vaihingen an der Enz; Kellerbrand in Großbottwar

Ludwigsburg (ots) - Möglingen: Bargeld gestohlen

Zwischen Samstag 22:30 Uhr und Sonntag 15:40 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der Daimlerstraße in Möglingen sein Unwesen. Der Dieb kletterte zunächst über ein Tor auf ein mit einem Metallzaun umschlossenes Areal. Dort begab er sich zu einem Bürocontainer und hebelte gewaltsam die Eingangstür auf. Im Büro durchsuchte er anschließend mehrere Schränke sowie Schubladen und ließ aus einem aufgefundenen Geldbeutel eine dreistellige Bargeldsumme mitgehen. An dem Container richtete der Unbekannte einen Sachschaden von rund 200 Euro an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Möglingen, Tel. 07141/481291, in Verbindung zu setzen.

Marbach am Neckar: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der am Samstag zwischen 03:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Straße "Cottaplatz" in Marbach am Neckar abgestellt war. Ohne sich um den Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, entgegen.

Freudental: Vorfahrt missachtet

Vermutlich weil eine 47 Jahre alter VW-Lenkerin die Vorfahrt nicht beachtete, ereignete sich am Sonntag gegen 12:00 Uhr in Freudental ein Verkehrsunfall. Die 47-Jährige befuhr die Gartenstraße und wollte in die Bietigheimer Straße einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen vorfahrtsberechtigten 50-Jährigen, der mit seinem Rennrad die Bietigheimer Straße in Richtung der Pforzheimer Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß, wodurch der 50-jährige Radfahrer, der einen Helm trug, leichte Verletzungen erlitt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich anschließend an der Unfallstelle um den verletzten Mann. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Vaihingen an der Enz-Aurich: Radfahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Sonntag einen 35-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 15.10 Uhr in einen Verkehrsunfall im Ortsteil Aurich verwickelt war. Der Radler fuhr die Hirsauer Straße in Richtung Stadtmitte bergab, als zeitlich ein 77 Jahre alter Jaguar-Fahrer von der Sonnenbergstraße nach links in die Hirsauer Straße einbog. Der 77-Jährige übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer und stieß im Kreuzungsbereich mit ihm zusammen. Der 35-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Auf etwa 5.500 Euro wurde der entstandene Gesamtsachschaden geschätzt.

Großbottwar: Kellerbrand

Die Freiwilligen Feuerwehren Großbottwar und Oberstenfeld rückten am Sonntag gegen 22:25 Uhr mit insgesamt acht Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften zu einem Brand in die Wagrainstraße in Großbottwar aus. Im Keller eines Einfamilienhauses war ein Batterieladegerät, vermutlich durch einen technischen Defekt, in Brand geraten. Hierbei kam es zu einer starken Rauchentwicklung, woraufhin ein Bewohner die Feuerwehr alarmierte. Anschließend brachte er sich zusammen mit zwei weiteren Bewohnern in Sicherheit. Sie blieben allesamt unverletzt. Die Wehrleute, die das Feuer in der Folge löschten, konnten allerdings nicht mehr verhindern, dass der Keller nahezu vollständig ausbrannte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

