POL-LB: Ludwigsburg: Polizeieinsatz - 33-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand und 28-Jähriger leistet Widerstand auf dem Akademiehof

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Neckarweihingen: Polizeieinsatz - 33-Jähriger in psychischer Ausnahmesituation

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation verschanzte sich ein 33 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 21.00 Uhr in einer Garage in Neckarweihingen. Seine Frau alarmierte hierauf die Polizei. Der 33-Jährige hatte ein Messer bei sich. Er verweigerte jegliche Kooperation mit den Beamten und legte, trotz mehrfacher Aufforderung, das Messer auch nicht weg. Im weiteren Verlauf ergab sich der Verdacht, dass sich in der Garage auch eine Axt befinden solle. Schließlich wurde ein Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen. Kurz nach 23.00 Uhr erfolgte der Zugriff durch die Spezialkräfte. Der 33-Jährige konnte wohlbehalten in Gewahrsam genommen werden. Im Anschluss wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Ludwigsburg: 28-Jähriger leistet Widerstand auf dem Akademiehof

Mit zwei äußerst uneinsichtigen und aggressiven 22- und 28-Jährigen bekamen es Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes und auch die Polizei am Samstagabend auf dem Akademiehof in Ludwigsburg zu tun. Die Gruppe, in der sich die 22-jährige Frau und der 28 Jahre alte Mann befanden, war gegen 22.50 Uhr, wie andere Cliquen auch, durch den Ordnungsdienst aufgefordert worden, ihre Musik leiser zu stellen. Plötzlich vernahmen die beiden 30- und 35-jährigen Mitarbeiter jedoch ausgehend von der ersten Gruppe erneut laute Musik. Aufgrund dessen wiesen sie die Leute an, die Musik endgültig auszustellen. Doch der 28-Jährige weigerte sich, warf dem Kommunalen Ordnungsdienst Willkür vor und versuchte die Mitarbeiter einzuschüchtern. Als diese sich nicht beeindrucken ließen, begann er die Maßnahme mit seinem Handy zu filmen und kündigte eine Veröffentlichung im Internet an. Hierauf nahm ihm der 35-Jährige das Handy ab und forderte den 28-Jährige erneut auf, sich auszuweisen. Dies lehnte der Mann ab und erklärte nun, dass er sich gegen eine Durchsuchung wehren werde. Schließlich wurde er vom Kommunalen Ordnungsdienst zu Boden gebracht, wobei der 28-Jährige die beiden Mitarbeiter beleidigte und versucht den 35-Jährigen zu schlagen. Nun begann die 22-Jährige die Maßnahme mit ihrem Handy zu filmen. Zwei zusätzlich alarmierte 24 und 35 Jahre Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes brachten die Frau, die versuchte dem 28-Jährigen zu helfen, ebenfalls zu Boden. Sie biss die 24-Jährige hierbei in den Oberschenkel und trat deren Kollegen in den Genitalbereich. Die 24-Jährige wurde durch den Biss verletzt. Als der 28-Jährige, der laut herumschrie, nun wiederum seiner Bekannten helfen wollte, wurde er von alarmierten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Auch die Polizisten beleidigte er auf das Übelste. Seiner 22-jährigen Bekannten gelang es schließlich sich nochmal zu befreien. Als eine Polizistin sie festhielt, trat und schlug sie nach ihr. Die junge Frau wurde hierauf erneut zu Boden gebracht und ihr wurden Handschließen angelegt, wogegen sie sich vehement wehrte. Anschließend brachten die Polizisten beide zum Polizeirevier Ludwigsburg, wo sie bis Sonntagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung bleiben mussten. Der Akademiehof wurde anschließend geräumt. Gegen den 28-Jährigen wird unter anderem wegen Widerstands, versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Sein Handy wurde beschlagnahmt. Die 22-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Tätlichen Angriffs rechnen.

