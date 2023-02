Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Fazit zum "Schmutzigen Donnerstag"

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Am gestrigen "Schmutzigen Donnerstag" haben im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz zahlreiche närrische Veranstaltungen und Umzüge stattgefunden. In Konstanz, Rottweil, Villingen-Schwenningen und vielen anderen Ortschaften war die schwäbisch-alemannische Straßenfasnacht prägend und gleichzeitig der Start für die kommenden Tage.

Tausende Personen nahmen an diesen Veranstaltungen teil und feierten bis spät in die Nacht. Alkoholbedingt kam es zu Streitigkeiten, Beleidigungen und Körperverletzungen. Es wurden Platzverweise ausgesprochen, vereinzelt befanden sich Personen im Gewahrsam der Polizei. Gemessen am Gesamtgeschehen verliefen die polizeilichen Einsätze jedoch überschaubar ab und in einer zu erwartenden Anzahl. Dazu beigetragen haben unter anderem die Sicherheitskonzepte der Veranstalter und die Anwesenheit der Polizei.

In Konstanz kam es im Zusammenhang mit der Fasnacht zu zwei Unfällen. Ein 21-jähriger Mann stürzte alkoholisiert von einem Vordach und verletzte sich dabei schwer. Ein 25-jähriger Mann stürzte aus einem Fenster und zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu.

Ab 2:30 Uhr waren die Veranstaltungen in den meisten Städten beendet und es befanden sich nur noch vereinzelt Personen auf den Straßen.

