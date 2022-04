Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Rettungswagen (05.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 17.50 Uhr an der Kreuzung Möhringer Str. / Karlstr. In Tuttlingen.

Der mit Blaulicht und Sondersignal im Einsatz befindliche Rettungswagens befuhr die Möhringer Straße stadtauswärts und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem aus der Karlstr. kommenden PKW eines 47-jährigen Autofahrers. Durch die Kollision der Fahrzeuge kippte der Rettungswagen nach rechts um. Ein am Straßenrand geparkter PKW und ein dort befindlicher Baum wurden durch den umkippenden Rettungswagen ebenfalls beschädigt.

Die 3-köpfige Besatzung des Rettungswagens im Alter von 29, 21 und 22 Jahren, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Patient fand sich zum Unfallzeitpunkt nicht an Bord.

Der 47-jährige Autofahrer zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100000,- EUR. Zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung befanden sich Beamte der Polizeireviere Tuttlingen, Spaichingen und der Verkehrspolizei Zimmern vor Ort.

