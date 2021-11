Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbruch in Ladengeschäft (22.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen zwischen 1 Uhr und 4 Uhr in einen Imbiss auf der Straße "Marktplatz" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie Geldkassetten und einen kleinen Tresor mit Wechselgeld. Insgesamt fiel den Unbekannten ein Geldbetrag von etwas über 1.000 Euro in die Hände. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell