Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Alkoholisiert Unfall verursacht (25.10.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montag gegen 17.00 Uhr auf der "Rußbergsteige" in den Gegenverkehr gekommen und hat einen Unfall verursacht. Der 50-jährige Dacia-Fahrer war auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dürbheim und Tuttlingen unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, kurz vor Tuttlingen auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier prallte er gegen den entgegenkommenden Opel eines 81-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Dacia-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alcomattest, der fast ein Promille ergab, bestätigte den Verdacht. Hierauf veranlassten die Polizisten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein. Die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen sich ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 27.000 Euro ergab, mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell