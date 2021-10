Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kind von Auto erfasst - Zeugenaufruf (19.10.2021)

Konstanz (ots)

Nachträglich gemeldet wurde der Polizei ein Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstag gegen 12.30 Uhr ereignet haben soll. Ein aus Richtung Stadt kommendes 10-jähriges Kind verließ den Bus Linie 2 an der Haltestelle Hardtstraße/Fürstenberg und überquerte die Fürstenbergstraße. Nach dem Passieren der ersten Fahrspur soll das Kind von einem weißen BMW, der auf der Fürstenbergstraße in Richtung Zähringerplatz unterwegs war, erfasst worden sein. Hierdurch stürzte das Kind zu Boden und verletzt sich leicht. Der Autofahrer stieg aus und kümmerte sich um das Mädchen. Einen Krankenwagen wollte das Mädchen nicht und ging nach Hause. Der Autofahrer schildert den Unfall etwas anders. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich mehrere, bislang unbekannte Personen an der Bushaltestelle aufgehalten haben. Diese Personen werden zur Klärung des genauen Unfallgeschehens gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

