Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) E-Bike-Fahrerin auf Zebrastreifen verletzt 20.10.20, 13.30 Uhr

Tuttlingen (ots)

Eine 34 Jahre alte E-Bike Fahrerin ist am Dienstagnachmittag beim Überqueren der Weimarstraße verunglückt. Sie verletzte sich bei Zusammenstoß mit einem Auto leicht. Zu dem Unfall war es gekommen, weil die Frau auf dem Weg vom Rathaussteg in Richtung Innenstadt den Zebrastreifen in der Weimarstraße ohne abzusteigen überquerte. Sie prallte gegen die Seite eines Opels, dessen 81-jähriger Fahrer in diesem Moment langsam über den Zebrastreifen fuhr. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 20000 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang hin, dass Radfahrer an einem Fußgängerüberweg gegenüber dem durchfahrenden Verkehr nur dann Vorrang haben, wenn Sie absteigen und das Fahrrad schieben.

