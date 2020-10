Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen am Hochrhein, Lkrs. KN) Diebstahl mehrerer Plakate (03.10./04.10.2020)

Büsingen am Hochrhein (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 21.00 Uhr und 01.30 Uhr in der Junkerstraße mehrere aufgehängte Plakate einer Bürgerinitiative abmontiert und entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, in Verbindung zu setzen.

