POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Dachdeckerkolonnen unterwegs (07.09.2020)

Tuningen (ots)

Mit vermeintlich günstigen Haustürangeboten unterwegs waren gestern reisende Handwerker in Tuningen und VS-Schwenningen. Sie boten gegen 14 Uhr einem Hausbesitzer in Tuningen in der Sunthauser Straße eine kostengünstige Sanierung eines Garagendachs an. Als es nach getaner Arbeit zur Abrechnung kam, hatte sich der mündlich ausgehandelte Preis um das Mehrfache der zuvor ausgehandelten Summe erhöht, weshalb der Mann die Polizei verständigte. Diese konnte die Angelegenheit für alle Beteiligten klären. Eine andere Handwerkergruppe bot ihre Dachdeckerdienste gegen 17.30 Uhr in der Zeppelinstraße in VS-Schwenningen an. Die Bewohnerin dort nahm diese Dienste jedoch nicht in Anspruch. Die Polizei warnt vor diesen Haustürgeschäften, da sie oftmals mit überteuerten und handwerklich schlecht ausgeführten Arbeiten Hand in Hand gehen. Informationen zum Schutz vor dieser und anderen Betrugsmaschen werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ bereitgestellt.

