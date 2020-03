Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 27-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einem Auto unterwegs

Tuttlingen (ots)

Unter dem Einfluss von konsumierten Betäubungsmitteln ist ein 27-Jähriger am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 02 Uhr, mit einem BMW von Wurmlingen in Richtung Tuttlingen unterwegs gewesen. Der junge Mann wurde schließlich von einer Polizeistreife in der Stuttgarter Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Nach einer vorgenommenen Blutentnahme kommen auf den 27-Jährigen nun auch führerscheinrechtliche Maßnahmen zu.

