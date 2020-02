Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kirchen-Hausen) Sachbeschädigung an Zigarettenautomaten (01.02.2020)

Geisingen-Kirchen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr in der Aitrachtalstraße in Kirchen beim Gasthof Mond zutrug. Unbekannte Täter traten dort mehrfach gegen einen Zigarettenautomaten und zerstörten teilweise die Bedienelemente des Automaten. Nach bisherigen Erkenntnissen kommen für die Tat drei Jugendliche, davon zwei Jungen und ein Mädchen, als Tatverdächtige in Betracht. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

