POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Tengen

Körperverletzung und tätlicher Angriff

Während ein Busfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 13.00 Uhr seine Pause an der Haltestelle bei der Grundschule Tengen verbrachte, versuchte ein 52-jähriger alkoholisierter Mann mit seinem Schäferhund mehrfach in den Bus einzusteigen, was ihm aber von dem Busfahrer verwehrt wurde. Außer sich vor Wut schlug daraufhin der Alkoholisierte mit den Fäusten gegen die Front- und Seitenscheibe des Omnibusses. Indes lief sein Hund frei auf dem Parkplatz umher, weshalb die an der Haltestelle wartenden Schüler verängstigt davonrannten. Als ein Verantwortlicher der Schule und der Vater eines Schülers, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, den 52-Jährigen zur Rede stellten, versuchte dieser dem Vater einen Kopfstoß zu versetzen. Dem 24-Jährigen gelang es zwar, dem Angriff auszuweichen, er wurde aber vom Schäferhund des Tatverdächtigen in den Oberarm gebissen. Nachdem das Tier auch dem Lehrer zwei Bisswunden zugefügt hatte, trat der 52-Jährige noch gegen den Pkw des jungen Mannes, in den er sich flüchtete. Als der aufgebrachte Hundebesitzer selbst in den Arm gebissen wurde, band er seinen Hund an einem Laternenmast fest und setzte sich auf eine Bank, wo er durch weitere Zeugen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden konnte. Auch auf der Fahrt zur Dienststelle und später in der Gewahrsamszelle verhielt sich der alkoholisierte Mann äußerst aggressiv und renitent. Auf richterliche Anordnung wurde bei dem Tatverdächtigen die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und der Gewahrsam aufrechterhalten. Der Hund wurde an die Tierrettung übergeben, nachdem über die Stadt Tengen eine Beschlagnahme-Anordnung eingeholt worden war.

