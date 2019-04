POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

BAD SAULGAU Unbekannte Täterschaft stieg in der Nacht von Freitag auf Sonntag in ein Verwaltungsgebäude eines Entsorgungsbetriebes in der Mackstraße ein. In den Schränken der Büroräume wurde offensichtlich nach Werthaltigem durchsucht. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch werden erbeten an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581-482-0.

