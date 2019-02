Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 9.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Montagmorgen gegen 09.30 Uhr in der Habratsweilerstraße. Eine 45-jährige BMW-Fahrerin war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Skoda einer vor ihr abbremsenden 35-jährigen Frau aufgefahren, die in den Haldenweg abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde jedoch niemand verletzt.

Friedrichshafen

Einbruch

Auf den Inhalt mehrerer Geldspielautomaten hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der sich in der Nacht zum Dienstag zwischen 01.30 Uhr und 2.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Spielothek in der Ehlersstraße verschafft hat. In den Räumlichkeiten hebelte er vier Spielautomaten auf, entnahm das darin befindliche Geld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Eriskirch

Aufgerissener Tank

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 09.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Friedrichshafener Straße. Ein 66-jähriger Lkw-Fahrer befuhr den Parkplatz in Richtung B 31, als er mit dem rechten Vorderrad auf eine schadhafte Betonrinne fuhr, die daraufhin einbrach. In der Folge stellte sich ein Rost-Element auf, welches den Tank des Lkw aufriss. Daraufhin gelangten aus dem aufgerissenen Tank mehrere hundert Liter Diesel in ein Auffangbecken. Die Freiwillige Feuerwehren Eriskirch und Friedrichshafen, die mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort waren, entleerten den beschädigten Tank und das Auffangbecken. Eine Vertreterin der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Bodenseekreises machte sich ein Bild an der Schadensstelle.

Meckenbeuren

Alkoholisierter Lkw-Fahrer

Beamte des Polizeipostens Meckenbeuren kontrollierten am Montag gegen 15.00 Uhr in der Dieselstraße einen 54-jährigen Lenker eines Sattelzuges, der zuvor einem Zeugen aufgefallen war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,2 Promille, weshalb die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Oberteuringen

Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden von über 23.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 17.15 Uhr auf der B 33. Ein 43-jähriger Kleintransporter-Lenker befuhr die Bundesstraße aus Markdorf kommend in Richtung Ravensburg, als ein vor ihm fahrender Lkw-Fahrer kurz vor der Kreuzung Bitzenhofen / Oberteuringen stark abbremsen musste. Der 43-Jährige und eine hinter ihm fahrende 53-jährige Frau eines VW brachten ihre Fahrzeuge durch starkes Abbremsen zum Stehen. Ein nachfolgender 48-jähriger Daimler-Benz-Lenker erkannte die Situation zu spät und prallte trotz eingeleitetem Bremsvorgang gegen das Heck des VW. Durch den Aufprall wurde der VW auf den Kleintransporter geschoben. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Langenargen

Autos zerkratzt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht von Freitag auf Samstag im Mooser Weg begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte jeweils die Fahrerseite von zwei abgestellten Autos mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Markdorf

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am vergangenen Mittwoch zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Ravensburger Straße zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten Mercedes-Benz geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, entgegen.

Bermatingen

Farbschmierereien

Ein unbekannter Täter besprühte mit roter Farbe am vergangenen Wochenende ein großes Spielgerät auf dem Spielplatz in der Schulstraße mit einem Phallussymbol und dem Wort "Pimel". Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 35-jährigen Mann, der am Montagabend gegen 19.15 Uhr einen 47-jährigen Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße schlug. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen den beiden zunächst zu einem verbalen Streit vor dem Geschäft gekommen. Mehrere Passanten versuchten den 35-Jährigen zu beruhigen, dieser geriet jedoch noch mehr in Rage und versuchte einen 43-jährigen Mann mit einer Glasflasche zu schlagen. Dieser konnte jedoch mit Hilfe weiterer Kunden den Beschuldigten ergreifen und bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festhalten.

