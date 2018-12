POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Sigmaringen

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr auf der B 463, kurz vor dem Kreisverkehr Nollhof. Ein 50-jähriger Mazda-Fahrer musste verkehrsbedingt im stockenden Verkehr anhalten. Eine nachfolgende 64-jährige Renault-Lenkerin prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Heck des Mazda. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Sigmaringen

Einbruch

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht auf heutigen Dienstag in einen Verkaufsladen in der Landesbahnstraße verschafft und Waren im Wert von ca. 200 Euro sowie die Registrierkasse mit dem darin befindlichen Bargeld entwendet. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Pfullendorf

Einbruch

Auf bislang unbekannte Weise gelangten unbekannte Täter zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr in ein Firmengebäude im Hesselbühl, hebelten Türen auf und öffneten gewaltsam mehrere Behältnisse, aus denen eine Ledertasche und Bargeld entwendet wurden. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 9.000 Euro belaufen. Personen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Mengen

Einbruch

Über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag Zutritt zu einem Gebäude in der Hauptstraße verschafft und einen Büroraum nach Diebesgut durchsucht. Eine Metallkassette sowie eine Geldbörse mit dem darin befindlichen Bargeld wurden entwendet. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu wenden.

