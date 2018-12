POL-KN: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

--

Friedrichshafen

Einbruch

Durch ein zuvor mit einem Stein eingeworfenes und anschließend entriegeltes Fenster sind über das vergangene Wochenende unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Steinbeisstraße eingestiegen und haben mehrere Bürotüren gewaltsam aufgehebelt. Eine Vielzahl von Schränken in den Räumen wurden durchwühlt und Bargeld entwendet. Personen, die in zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Montag, 06.30 Uhr, Verdächtiges bei dem Schulgebäude beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die zwischen Sonntag, 19.15 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr, im Wiggenhauser Weg begangen wurde. Ein unbekannter Täter beschädigte einen abgestellten Mitshubishi mit einem bislang unbekannten stumpfen Gegenstand, so dass sich eine Eindellung über die komplette Beifahrerseite zieht. Der Schaden dürfte sich auf über 2.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 13.15 Uhr im Kreuzungsbereich Olgastraße / Eugenstraße. Eine 54-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Olgastraße in Richtung Friedrichstraße und wollte nach links in die Eugenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 73-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Opel, bei dem Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Meersburg

Auto zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 06.00 Uhr und 14.30 Uhr den rechten Kotflügel eines auf einem Parkplatz in der Kurallee abgestellten grauen Toyota mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/4344-3, zu wenden.

Überlingen

Verkehrsunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Lippertsreuter Straße ereignet hat. Eine 57-jährige Peugeot-Fahrerin hatte rückwärts aus einer Parklücke fahren wollen und hierbei einen vorbeifahrenden 68-jährigen Seat-Lenker übersehen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

