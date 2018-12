POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Baienfurt (ots) - Zu zwei Einbrüchen kam im Laufe des Donnerstags in der Kardelstraße. An einem Wohnhaus wurde die Terrassentür aufgehebelt und im Anschluss Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. An einem weiteren Wohnhaus wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen und ebenfalls Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Anwohner beobachteten im Laufe des Tages einen auffälligen weißen Transporter der evtl. in Tatzusammenhang steht. Personen die im Laufe des Donnerstages verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751- 8036666 in Verbindung zu setzen.

