POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Feldstraße kam es am Freitag gegen 20:15 Uhr. Ein aufmerksamer Anwohner konnte beobachten, wie zwei Personen zunächst ein Schutzgitter aufhebelten und im Anschluss über das dahinterliegende Fenster ins Gebäude einstiegen. Anschließend flüchteten beide Personen ohne Diebesgut. Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995-2222 in Verbindung zu setzen.

Singen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 02.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek im Industriegebiet. Während eines Streites schlug und trat ein 18-Jähriger dessen 19-jährige Ex-Freundin, welche sich hierauf in einen geparkten PKW rettete. Der 18-Jährige schlug hierauf die Seitenscheibe des zwischenzeitlich abgeschlossenen PKW ein, wodurch die 19-Jährige durch umherfliegende Glassplitter im Gesicht verletzt wurde. Sie wurde zunächst durch Security-Mitarbeiter der Diskothek erstversorgt und im Anschluss durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der weiterhin aggressive 18-Jährige wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen und musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.

Singen

Ein aggressiver 23-Jähriger sollte, nachdem er in einer Diskothek im Industriegebiet negativ auffiel, durch Security-Mitarbeiter des Hauses verwiesen werden. Im Verlauf dieser Maßnahmen verletzte er zwei der Mitarbeiter unter anderem durch einem Kopfstoß. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde dem 23-Jährigen nach der Personalienfeststellung ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach sondern reagierte verbal und auch körperlich aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Während dieser Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten und wehrte sich auch körperlich, unter anderem mit Tritten, gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Radolfzell

Am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr konnten Passanten beobachten, wie eine Person an Fahrradständern eines Einkaufszentrums in der Innenstadt mit einem Bolzenschneider versuchte ein Schloss zu knacken. Auf der Anfahrt konnte die besagte Person durch eine Streife des Polizeireviers Radolfzell mit einem Bolzenschneider in der Hand auf einem Fahrrad fahrend festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 21-jährige alkoholisierte Tatverdächtige zeigte sich uneinsichtig und zunehmend aggressiver. Im Verlaufe der folgenden Festnahme wehrte er sich körperlich nach Kräften und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten.

Rückfragen bitte an:



Hengstler, POK

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531-995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell