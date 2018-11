POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Meßkirch

Schwerer Verkehrsunfall

Zu einer folgenschweren Kollision zweier Pkw kam es am Samstagabend, gegen 18:15 Uhr, in der Ortsmitte von Meßkirch-Langenhart. Eine 26-jährige Fahrerin eines mit drei Personen besetzten VW Golfs war auf der Stockruhstraße in Richtung Kreenheinstetten unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Dorfstraße die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Audi A3. Der 80-jährige Audi-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Fahrzeug kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke sowie einen Vorgarten und kollidierte schließlich mit der Hauswand eines Wohngebäudes. Der 80-Jährige, dessen Beifahrerin sowie die Insassen des VW Golf wurden teils schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert. Neben Rettungsdienst und Polizei befanden sich auch die Feuerwehren Meßkirch und Meßkirch-Langenhart im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde ein Unfallsachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 15000 Euro.

