POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Ravensburg - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag gegen 03:30 Uhr kam es in einem Club in der Straße Am Alten Gaswerk in Ravensburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 4 Männern. Ohne ersichtlichen Grund schlug ein 26 jähriger Mann einem Mann aus einer 3 köpfigen Personengruppe eine Flasche über den Kopf, welcher hierdurch 2 stark blutende Platzwunden erlitt. Hieraufhin kamen die beiden anderen Männer ihrem Begleiter zur Hilfe und schlugen in der Folge mehrfach mit den Fäusten auf den Angreifer ein. Der Angreifer erlitt hierbei ein Hämatom am Auge. Beide Personen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Zu den Hintergründen und dem Ablauf der Tat sind weitere Ermittlungen erforderlich. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 erbeten.

