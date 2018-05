POL-KN: Meldungen aus Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) -

--

Konstanz

Cannabis-Fund

Rund 60 g Marihuana, ein Joint, zwei Crusher, eine Feinwaage und mehrere hundert Euro Bargeld waren die Bilanz einer polizeilichen Durchsuchung am Donnerstagmorgen im Buhlenweg. Die Polizeibeamten waren aufgrund eines anderen Ermittlungsverfahrens in die Wohngemeinschaft gekommen, als sie an der Zimmertür eines 21-jährigen Mitbewohners Marihuana-Geruch wahrnehmen konnten. Der junge Mann, der in seinem Zimmer angetroffen werden konnte und in die Durchsuchungsmaßnahmen einwilligte, hat sich nun wegen unerlaubten Handels mit Drogen zu verantworten.

Konstanz

Feuerwehreinsatz

Ein Hinweis auf Gasgeruch löste einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Donnerstag gegen 22.00 Uhr in der Steinstraße aus. Mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann rückte die Feuerwehr Konstanz aus und stellte fest, dass ein 18-jähriger Bewohner des Hauses in der Tiefgarage an seinem Motorrad Reparaturen vorgenommen hatte und dabei den Motor längere Zeit laufen ließ.

