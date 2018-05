POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) -

--

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Eine schwerverletzte Autofahrerin und einen Gesamtschaden von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 10.00 Uhr an der Einmündung L 283 / L 285 Höhe Bad Saulgau. Ein 62-jähriger Opel-Fahrer befuhr die L 285 von Lampertsweiler kommend und bog an der Einmündung links auf die L 283 in Richtung Ravensburg ab. Eine auf der L 283 aus Richtung Ravensburg kommende 60-jährige Renault-Lenkerin, welche ihren Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts eingeschaltet hatte, fuhr an der Einmündung geradeaus weiter. Der Opel-Fahrer, der sich auf den Blinker verlassen hatte, fuhr in den Einmündungsbereich ein, weshalb es zur Kollision der beiden Autos kam. Während der Fahrer des Opels nur leicht verletzt wurde, musste die 60-jährige Autofahrerin mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag im Zeitraum zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr gegen einen auf dem Parkplatz Viehmarktplatz abgestellten VW Touran und beschädigte diesen links am Außenspiegel. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu informieren.

Sigmaringen

Diebstahl aus Fahrzeugen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag im Zeitraum von 20.45 Uhr bis 22.00 Uhr auf den Parkplätzen der Sparkasse in der Josefinenstraße die Beifahrerscheiben zweier Pkw Opel eingeschlagen und aus diesen jeweils eine Handtasche entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Personen, die zum fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Kratzer 07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell