POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Unbekannte rauben Mobiltelefon

Noch Zeugen sucht die Kriminalpolizei zu einem Raub, den zwei unbekannte Schwarzafrikaner am vergangenen Montagabend gegen 20.00 Uhr in der Schussenstraße begangen haben. Wie das Opfer, ein 19-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, erst am nächsten Tag bei der Polizei anzeigte, war er zu Fuß durch den Stadtgarten gegangen und hatte mit seinem Handy telefoniert. Dabei kamen ihm die beiden Männer entgegen, von denen einer ihm das Mobiltelefon aus der Hand riss. Als er dieses zurückforderte, habe er von dem Täter einen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Sein Komplize habe zudem eine mitgeführte Flasche zerbrochen und ihn damit bedroht, weswegen er die Flucht ergriffen habe. Der junge Mann beschrieb die beiden Schwarzafrikaner wie folgt: 20 bis 28 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, einer hatte Rasta-Locken, der andere trug eine rote Baseballmütze. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Tätern bzw. zum Verbleib des geraubten iPone 7 geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Sexueller Übergriff

Wegen sexueller Nötigung ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen unbekannten Täter, der am Dienstagabend gegen 17.00 Uhr eine 26-jährige Frau im Bereich der Friedhofstraße unsittlich berührt hat. Das Opfer, das zu Fuß in der Straße unterwegs war, hatte plötzlich bemerkt, dass eine Person hinter ihr ging. Auf einem Fußweg, der zu einem Wohngebiet führt, sprach der Mann die 26-Jährige an und fragte diese nach ihrem Namen sowie der Uhrzeit. Unvermittelt drückte er sie daraufhin gegen einen Zaun und fasste der Frau über der Kleidung an die Brüste. Als das Opfer sich dagegen wehrte, flüchtete der Unbekannte zurück zur Friedhofstraße. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im dortigen Bereich beobachtet haben oder denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Ravensburg

Autofahrerin verwechselt Pedale

Beim Rückwärtsfahren hat eine 89-jährige Pkw-Lenkerin am Donnerstagvormittag gegen 10.35 Uhr vor einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße die Pedale ihres Automatikfahrzeuges verwechselt. Der Pkw beschleunigte deshalb und durchbrach das Garagentor. Erst in der Garage kam das Fahrzeug, das noch seitlich gegen einen Betonpfeiler geprallt war, zum Stehen. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, entstand an ihrem Pkw ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Ravensburg

Gefährliche Körperverletzung

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung hat sich ein 30-Jähriger zu verantworten, der am Donnerstagnachmittag gegen 14.10 Uhr an der Ecke Meersburger-/Brühlstraße mit einer 34-jährigen wohnsitzlosen Frau und deren 23-jährigen Begleiter in Streit geraten war. Der Tatverdächtige war vom Hund der Frau angebellt worden, weshalb der 30-Jährige damit drohte, das Tier zu schlagen. Bei dem anschließenden Gerangel griff der Mann zu einer Weinflasche und schlug diese der 34-Jährigen auf den Kopf. Anschließend fügte der Tatverdächtige der Frau mit der zerbrochenen Flasche leichte Schnittverletzungen im Bereich der Schulter und des Rückens zu. Ferner packte der aggressive Mann die Tasche des Begleiters der Verletzten, in der sich ein Laptop befand, und warf diese gegen einen Baum. Die Leichtverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Tatverdächtige, der persönliche Dokumente bei dem Übergriff verloren hatte, konnte wenig später von der Polizei zu Hause angetroffen werden.

Ravensburg

Polizei beschlagnahmt Führerschein

Deutlich alkoholisiert war ein 39-jähriger Autofahrer, der am späten Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Meersburger Straße kontrolliert wurde. Nach einem positiven Alkoholtest, der über 1,4 Promille ergab, veranlassten die Polizisten bei dem alkoholisierten Pkw-Lenker, der die Meersburger Straße entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung befahren hatte, die Entnahme einer Blutprobe und behielten den Führerschein ein.

Ravensburg

Anhänger gestohlen

Von einem Betriebshof neben dem Sportcenter des KJC Ravensburg haben unbekannte Täter in der Zeit von Montagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, einen Kippanhänger mit Alu-Seitenwänden der Marke ZEZULA (zGM 2500kg), mit dem Kennzeichen RV-2852, entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Firmenschild demoliert

In der Nacht zum Donnerstag hat ein unbekannter Täter gegen 01.30 Uhr mit einem nicht bekannten Gegenstand das beleuchtete Firmenschild an einem Gebäude in der Eisenbahnstraße zertrümmert und dabei einen Sachschaden von über 100 Euro angerichtet. Laut eines Zeugen sollen sich vor dem Gebäude drei junge Männer aufgehalten haben, von denen einer ein rotes Basecap trug. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Eisenbahnstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den drei etwa 20 Jahre alten Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Schlier

Alkoholisierter Autofahrer

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der L 326 ereignete. Gegen 05.40 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Kalksteige und Unterankenreute ein Unfallfahrzeug auf einem Feld neben der Straße bemerkt, das sich offensichtlich mehrmals überschlagen hatte. Der verantwortliche Fahrer, der die Unfallstelle verlassen hatte, konnte noch am Vormittag von der Polizei zu Hause angetroffen und überprüft werden. Da er Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte, veranlassten die Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zwei Blutproben.

Horgenzell

Polizei untersagt Weiterfahrt

Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Beamte des Polizeireviers am späten Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr bei einem 40-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie in Hasenweiler kontrollierten. Nach einem positiven Alkoholtest untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des Pkw-Lenkers und zeigten ihn an. Den 40-Jährigen erwarten nun Punkte in Flensburg, ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Weingarten

Pkw-Aufbrüche

Vermutlich auf das Konto der gleichen Täter gehen drei Pkw-Aufbrüche, die in der Nacht zum Donnerstag in Weingarten unterwegs waren. Die Unbekannten schlugen an den in der Reinhold-Frank-Straße sowie in der Michael-Kraf-Straße und in der Mochenwanger Straße abgestellten Autos der Marke BMW jeweils eine Seitenscheibe ein, öffneten die Tür und bauten aus zwei Fahrzeugen das Infotainmentsystem (Navigations- und Radiogerät) sowie aus einem der Autos ferner den Airbag im Lenkrad aus. In der Michael-Kraf-Straße brachen die Täter ihr Vorhaben ab, weil sie möglicher Weise gestört wurden. Der angerichtete Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 8.000 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in den genannten Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Berg

Reifen aufgeschlitzt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich heute am frühen Morgen gegen 04.45 Uhr in der Panoramastraße ereignete. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin war in Richtung Ravensburg gefahren, als ein unbekannter Fahrzeuglenker in Höhe des Gebäudes Nr. 202 rückwärts aus einer Parkbucht auf die Straße stieß. Um eine Kollision zu verhindern, musste die junge Frau mit ihrem Auto nach rechts über den Randstein ausweichen, wobei ein Reifen aufgeschlitzt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Pkw, der/die den Unfall vermutlich nicht bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Ebersbach-Musbach

Bargeld entwendet

Vermutlich bereits beim Geldabheben an einem Geldautomaten in Bad Saulgau ist ein älterer Mann und dessen Frau von einem unbekannten Täter beobachtet und bis zur Wohnung in Boos verfolgt worden. Dort läutete der etwa 20-jährige Mann und legte eine Spenderliste für gehörlose Personen vor. Nachdem der Unbekannte einen 10-Euro-Schein erhalten hatte, brachte er durch seine Gestik zum Ausdruck, ein Glas Wasser haben zu wollen. Dieses trank der Mann schnell aus und verließ anschließend das Haus. Erst danach bemerkten die Geschädigten, dass der vermeintliche Spendensammler in einem unbeobachteten Augenblick aus dem abgelegten Geldbeutel mehrere hundert Euro Bargeld entwendet hatte. Personen, denen der Täter, der weiße Schuhe getragen haben soll, aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

Bad Waldsee

Einbruch in Gesundheitszentrum

Beträchtlichen Sachschaden hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 23.45 und 02.30 Uhr, in den Gebäudekomplex des Gesundheitszentrums in der Badstraße eindrang. Der Einbrecher hebelte verschiedene Türen auf und durchsuchte die Räume nach Bargeld. Aus einem zuvor gewaltsam geöffneten Behältnis entwendete der Täter rund 40 Euro Bargeld. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beim Gesundheitszentrum beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, in Verbindung zu setzen.

Bodnegg

Versehentlich Kochplatte eingeschaltet

Bei Reinigungsarbeiten in einem Gebäude in der Birkenstraße hat eine Frau versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet und anschließend den Putzlappen auf die Platte gelegt. Durch die Hitzeentwicklung geriet dieser in Brand, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Bodnegg, die mit drei Fahrzeugen und 20 Mann ausgerückt war, konnte rasch Entwarnung geben. Durch den Brand ist lediglich Mobiliarschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.

Amtzell

Autoscheibe eingeschlagen

Sachschaden von rund 800 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr die Windschutzscheibe eines in Höhe des Gebäudes "Am Felderhölzle 24" abgestellten Pkw einschlug. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Wangen i.A.

Pkw-Lenkerin streift Radfahrerin

Zum Glück nur leichtere Verletzungen erlitt eine 64-jährige Radfahrerin am Donnerstagvormittag gegen 09.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Tettnanger Straße. Die 46-jährige Lenkerin eines Kleinwagens war in Richtung Niederwangen gefahren und hatte nach der Einfahrt in den Kreisverkehr irrtümlich angenommen, dass die bereits im Kreisverkehr befindliche Radfahrerin auch in Richtung Amtzell weiterfahren wollte. Während des Abbiegevorgangs der Autofahrerin kam es zu einem Streifvorgang mit der Zweiradfahrerin, die dadurch zu Fall kam und auf die Straße stürzte.

Argenbühl

Betrunkener Autofahrer prallt gegen Leitplanke

Mit einem Totalschaden endete ein Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag auf der B 12 in Höhe Schaulings. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 01.00 Uhr mitgeteilt, dass ein vorausfahrender Pkw-Lenker von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt sei. Bei der Überprüfung des 56-jährigen Fahrers stellten Beamte des Polizeireviers Wangen erhebliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Nach einem Atemalkoholtest, der nahezu 2,2 Promille ergab, veranlassten die Polizisten bei dem Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein. Das Fahrzeug des Mannes, an dem Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.

Kißlegg

Kind mit Fahrrad prallt gegen Omnibus

Großes Glück hatte ein Siebenjähriger am Donnerstagmorgen gegen 07.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wangener Straße. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg vom Silcherweg kommend geradeaus auf die Fahrbahn der Wangener Straße gefahren. Dort prallte er gegen einen Omnibus, dessen Fahrer noch versuchte hatte, dem Radfahrer auszuweichen. Beim Zusammenprall mit dem Bus ging dessen Eingangstür zu Bruch und der Siebenjährige stürzte auf die Straße. Obwohl der Busfahrer das Kind, das sich wieder aufgerappelt hatte, aufforderte, an der Unfallstelle zu bleiben, fuhr dieser in Richtung Ortsmitte davon. Der Junge konnte wenig später von der Polizei in einer Schule angetroffen werden. Im Omnibus, in dem sich etwa 60 Schüler befanden, kamen bei dem Bremsmanöver keine Personen zu Schaden.

Isny

Unfall bei Baumfällarbeiten

Mit Verdacht auf schwerere Verletzungen musste ein 18-jähriger Waldarbeiter am Donnerstagvormittag nach einem Unfall mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war bei seinen Arbeiten von einem bereits liegenden Baumstamm, der unter Spannung stand, am Oberkörper getroffen worden. Wie die anschließende Untersuchung im Krankenhaus ergab, hatte der 18-Jährige noch einmal Glück gehabt und lediglich schwere Prellungen und keine Knochenbrüche oder innere Verletzungen erlitten.

Aichstetten

Geplatzter Reifen

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist am frühen Donnerstagmorgen bei Unfällen auf der A 96 entstanden. Während der Fahrt platzte ein Reifen des Aufliegers eines Sattelzuges, dessen 35-jähriger Fahrer zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West unterwegs war. Beim Überfahren der auf der Fahrbahn liegenden Reifenteile wurden zwei nachfolgende Sattelzüge und ein Pkw beschädigt.

Bad Wurzach

Mit Marihuana angetroffen

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 33-Jähriger zu verantworten, der am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr von Beamten des Polizeireviers Leutkirch in der "Neue Straße" überprüft wurde. Der Streifenwagenbesatzung war der Tatverdächtige aufgefallen, als dieser mit seinem Fahrrad von der Gartenstraße kommend in die "Neue Straße" einbog, dabei die Kurve schnitt und beinahe mit einem entgegenkommenden Motorrollerfahrer kollidiert wäre. Bei der Durchsuchung des Mannes, der keinerlei Papiere mit sich führte, stießen die Polizisten auf eine geringe Menge Marihuana, die der 33-Jährige eigenen Angaben zufolge kurz zuvor gekauft hatte.

