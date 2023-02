Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - 19-jähriger Radfahrer wird bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 19 Jahre alter Radfahrer befuhr am Sonntagnachmittag den Radweg entlang der Haid-und-Neu-Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe des Ostrings wollte er die Bahngleise auf dem dortigen Überweg überqueren. Dabei übersah er offensichtlich die stadtauswärts fahrende Straßenbahn und prallte gegen deren Frontscheibe. Nach dem Aufprall wurde der Radfahrer noch einige Meter mitgeschleift bis die Bahn zum Stehen kam. Der Radfahrer wurde unter der Bahn eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr durch Anheben des Fahrzeugs geborgen werden. Im Anschluss wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft des Krankenhauses konnte der Gesundheitszustand des Verletzten am Abend stabilisiert werden. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der Überweg ist durch Warnschilder gesichert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

