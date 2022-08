Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Rad- und Autofahrer gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag gegen 10:40 Uhr ereignete sich unter der Beteiligung von einem Radfahrer und einem Autofahrer ein Verkehrsunfall am Karlsruher Ostring.

Ersten Angaben zufolge war der 25-jährige Radfahrer in nicht zulässiger Richtung auf dem von der Straße abgetrennten Radweg unterwegs. Er beabsichtigte offenbar an der Kreuzung zur Rintheimer Hauptstraße nach rechts, über die dortige Rad- und Fußgängerfurt, den Ostring zu queren. Der 51-jährige Autofahrer hielt offenbar aufgrund einer roten Ampel auf der Rintheimer Hauptstraße verkehrsbedingt an und wollte aus seiner Sicht nach rechts auf den Ostring abbiegen. Der Autofahrer fuhr schließlich wieder an. Der Radfahrer leitete in der Annahme, der Autofahrer würde ihm keine Vorfahrt gewähren, eine Vollbremsung ein, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Da der Unfallvorgang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Verkehrspolizeiinspektion nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 0721/944840 zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell