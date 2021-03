Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Beim Einparken Pkw beschädigt und davongefahren

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am Freitagnachmittag beim Einparken einen Pkw und fuhr anschließend davon. Der Unbekannte parkte kurz vor 17.00 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Hertzstraße ein. Hierbei stieß er mit der Anhängerkupplung gegen einen Pkw. Anschließend fuhr er wieder, ohne sich um den angerichteten Schaden von geschätzten 500 Euro zu kümmern, aus der Parklücke. Der Fahrer hielt noch kurz in Höhe zweier junger Frauen an und fuhr dann Richtung Mörscher Straße davon. Bei dem Pkw soll es sich um einen silberfarbenen, älteren Audi A4 mit Karlsruher Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Unfalls, oder Personen die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

