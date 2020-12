Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Demonstrationsaufzug aufgrund von Abstandsverstößen gestoppt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein für Dienstagaband angemeldeter Demonstrationsaufzug in der Karlsruher Innenstadt wurde aufgrund von Verstößen der Teilnehmer gegen das Abstandsgebot gestoppt. Da es bei der folgenden Kundgebung zu weiteren bedenklichen Situationen hinsichtlich des Infektionsschutzes kam, beendete der Versammlungsleiter die Demonstration vorzeitig.

Die Versammlung unter dem Motto "Maskenfreier Antifaschistischer Friedensdiscozug" war mit zirka 60 Teilnehmenden von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr angemeldet. Es war ein Aufzug beginnend vom Kronenplatz zum Marktplatz geplant.

Bereits bei der Aufstellung des Aufzuges kam es unter den knapp 30 Demonstranten zu Verstößen aufgrund nicht eingehaltener Mindestabstände. Da auch eingeteilte Ordner der Versammlung an den Missachtungen beteiligt waren, wurde der Aufzug gegen 18.25 Uhr in Abstimmung zwischen Polizei und Versammlungsbehörde untersagt. Die Demonstration wurde daraufhin als Kundgebung auf dem Kronenplatz fortgeführt. Dabei musste in der Folge aufgrund weiter kritischem Abstandsverhaltens ein Ordner von seiner Aufgabe entbunden werden. Die eingesetzten Polizeibeamten übernahmen schließlich Aufgaben des Ordnerdienstes, um unter anderem ein Durchqueren der Versammlung von Passanten zu verhindern. Um 19.12 Uhr wurde die Kundgebung schließlich vom Versammlungsleiter beendet.

