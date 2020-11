Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte Täter hebelten zwei Fahrscheinautomaten auf

KarlsruheKarlsruhe (ots)

In der Nacht zum Montag hebelten bislang unbekannte Täter die Fahrscheinautomaten in zwei Bahnen der Karlsruher Verkehrsbetriebe auf und entwendeten darin befindliche Kassetten für Schein- und Münzgeld.

Laut ersten Feststellungen verschafften sich die Täter zu unbestimmter Zeit vor 03.30 Uhr Zutritt auf das in der Wikingerstraße gelegene Gelände. Dort gelangten sie auf noch unbekannte Weise in zwei Bahnfahrzeuge und hebelten unter Einsatz massiver Gewalt die zwei Fahrkartenautomaten auf. Sie konnten mitsamt den Geldkassetten mit Diebesgut in noch unbekannter Höhe unerkannt entkommen.

Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666 3611 in Verbindung setzen.

