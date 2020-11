Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Freitag 12 Uhr und Sonntag 20 Uhr in der Neuburger Straße in Rheinstetten, bei dem der Unfallverursacher einen Schaden von rund 2.000 Euro anrichtete und im Anschluss flüchtig ging.

Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Trotz des entstandenen Schadens am Kotflügel, an der Stoßstange sowie am vorderen linken Reifen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Ettlingen auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07243 32000 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

