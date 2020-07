Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Unfallflüchtiger dank eines Zeugen ausfindig gemacht

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag gegen 07:45 Uhr streifte ein 87-jähriger VW-Fahrer in der Jahnstraße in Oberhausen-Rheinhausen einen im Gegenverkehr befindlichen Smart. Obwohl er einen Unfallschaden von etwa 3500 Euro verursachte, ergriff er im Anschluss unerlaubt die Flucht. Dank eines aufmerksamen Zeugen, welcher den Vorfall der Polizei meldete, konnte der 87-Jährige ausfindig gemacht werden.

Der 87-Jährige befuhr die Jahnstraße von Philippsburg kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Oberhausen. Nach aktuellem Stand kam er zu weit in den Gegenverkehr und kollidierte daher seitlich mit dem Smart.

