Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Nordweststadt in Karlsruhe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter zwischen 17:30 Uhr und 23:45 Uhr gewaltsam eine Kellertür des in der Hertzstraße gelegenen Einfamilienhauses. Durch Aufhebeln einer weiteren Tür gelangten sie in die anderen Stockwerke, durchsuchten dort mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld aus einem Geldbeutel. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

