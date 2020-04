Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 44 Jahre alter Radfahrer am Samstagabend bei einem Unfall in Eggenstein erlitten.

Der Mann fuhr mit seinem Rennrad gegen 18:40 Uhr von der Grabener Straße kommend in den Kreisverkehr K 3580 / Hauptstraße ein. Nachdem er diesen in Richtung Hauptstraße wieder verlassen hatte, fuhr ihm auf Höhe der Einmündung zum Parkplatz eines Einkaufmarktes ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer auf. Durch die Kollision stürzte der Radler zu Boden und zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 44-Jährigen zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der beim Zusammenstoß entstandene Sachschaden ist mit insgesamt zirka 6.000 Euro beträchtlich.

