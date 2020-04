Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Holzstapel in Brand geraten - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag gegen 19:50 Uhr wurde der Polizei ein Brand am Waldrand im Bereich des Hermann-Löns-Weges in Karlsbad-Langensteinbach gemeldet. Ein Holzstapel hatte Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort hatte die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Damit der Brand endgültig gelöscht werden konnte, setzte die Feuerwehr einen Radlader ein, um den Holzstapel auseinanderzuziehen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Mehrere Zeugen melden sich im Nachgang bei der Polizei und gaben an zuvor eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe des Holzstapels gesichtet zu haben. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache sind am Laufen.

Weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

