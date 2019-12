Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Beim Abbiegen Vorfahrt missachtete - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Freitag sucht die Polizei Zeugen. Kurz nach 13.00 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Pkw auf der Hillerwörthstraße unterwegs. An der Einmündung zur Gymnasiumstraße wollte sie dann nach links abbiegen. Ein Pkw-Fahrer der von der Gymnasiumstraße nach rechts in die Hillerwörthstraße abbiegen wollte, hielt seinen Pkw an um der Frau das Linksabbiegen zu ermöglichen. Beim Abbiegen missachtete sie dann die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw, der von einem 33-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von geschätzten 6000 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Pkw-Fahrer, der anhielt um das Abbiegen zu ermöglichen, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

