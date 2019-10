Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Altensteig - Alkoholisiert Verkehrsinsel überfahren

Altensteig (ots)

Ein 62-jähriger Opel-Fahrer kam am Samstag, gegen 23:50 Uhr, von der Fahrbahn ab und überfuhr eine in der Bahnhofstraße in Altensteig gelegene Verkehrsinsel. Trotz Schäden an beiden Vorderreifen und am rechten Außenspiegel setzte der Mann zunächst seine Fahrt auf der Landesstraße 348 in Richtung Wart fort. In einer Parkbucht stellte er schließlich das Fahrzeug ab und lief anschließend über einen Kilometer zu Fuß weiter. Eine Zeugin wurde schließlich auf den offenbar alkoholisierten Mann aufmerksam, kümmerte sich um ihn und verständigte die Polizei. Bei einem im Anschluss durchgeführten Alkoholtest wies der 62-Jährige etwa 2 Promille auf. Die Fahrzeugschlüssel wurden daraufhin beschlagnahmt.

