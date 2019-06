POL-KA: (PF) Pforzheim - Zur Herausgabe von Bargeld erpresst

Polizeipräsidium Karlsruhe

Zwei 21 und 22 Jahre alte Männer wurden Sonntagfrüh von zwei unbekannten Tätern zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die beiden Geschädigten waren kurz nach 03.00 Uhr mit einem 21-jährigen Bekannten auf der Theaterstraße unterwegs, als sie plötzlich von einem Unbekannten überholt und angehalten wurden. Er forderte sie auf ihre Taschen zu leeren. Hinter dem Unbekannten standen noch drei weitere Männer. Da die beiden nicht auf die Forderung eingingen und Richtung Emma-Jäger-Straße weiterliefen, drohte der Unbekannte an einen Elektroschocker einzusetzen. Daraufhin nahm der 21-Jährige aus seinem Geldbeutel einen 10 Euro-Schein und gab ihn dem Täter. Ein zweiter Täter versuchte daraufhin den Geldbeutel des 21-Jährigen an sich zu bringen, was aber nicht gelang. Als die beiden Täter kurz abgelenkt waren, flüchtete der 21-Jährige zum Parkhotel und verständigte die Polizei. Der 22-Jährige wurde nun aufgefordert seinen Geldbeutel vorzuzeigen. Da dieser leer war, gingen die Täter davon. Ein Täter wird als ca. 185 cm groß und 17 - 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkel Haare mit Seitenscheitel. Eine Kopfseite war rasiert. Der zweite Täter war ca, 175 bis 180 cm groß und dunkel gekleidet. Beide Täter hatten ein arabisches Aussehen und sprachen deutsch.

