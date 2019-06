Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Gaststätte von Einbrecher heimgesucht

Pforzheim (ots)

Unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag Zutritt zu einer Gaststätte in der Pforzheimer Weststadt und entwendete mehrere Tische, Stühle sowie Werbeeinrichtungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Bislang ist noch ungewiss, wie genau sich der oder die Täter unbemerkten Zutritt in das Objekt verschafften.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Daniel Hänsch, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell