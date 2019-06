Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebe hebeln Spielautomaten in Gaststätte auf

Karlsruhe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Karlsruher Ernst-Friedrich-Straße.

Die Diebe rissen zunächst einen Rollladen des Fensters ab und schlugen in Höhe des Fenstergriffs das Glas ein. Im Schankraum Inneren gingen sie zielstrebig an alle drei Spielautomaten und hebelten diesen mit brachialer Gewalt auf. Als der Bewegungsmelder auslöste, flüchteten die Langfinger mit dem Geldeinsatz des Automaten wo sie von mehreren Zeugen beobachtet wurden. Die Zeugen gaben an, dass drei männliche Täter zugange waren die alle dunkel gekleidet waren. Einer der Männer soll vor der Gaststätte Schmiere gestanden haben. Dieser war ca. 170 cm groß, hatte eine leicht untersetzte Figur, einen runden Kopf, starke Geheimratsecken und trug Handschuhe. Über die Höhe des Stehlgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach durchgeführt.

